Оккупанты приговорили жителя Бердянска к 14 годам тюрьмы

Незаконно осужденный россиянами житель Бердянска. Фото: БердянсЬк Сьогодні

Оккупанты приговорили жителя Бердянска к 14 годам заключения. Об этом сообщает издание «БердянсЬк Сьогодні».



Так называемый «Запорожский областной суд» вынес приговор 47-летнему предпринимателю из Бердянска, обвинив его в «госизмене». Оккупационные судьи признали директора частного предприятия виновным в том, что он якобы шпионил за российскими военными.



В сообщении псевдосудa говорится: «В период с августа 2022 года по сентябрь 2023 года гражданин С. по заданию представителя Службы безопасности Украины собирал и передавал сведения о перемещении и дислокации военной техники и личного состава вооружённых сил Российской Федерации».



В результате оккупационный суд приговорил бердянца к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на 1 год.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Бердянске продолжается формирование псевдосудебной системы из граждан РФ, куда завезли новых «судей» из страны-оккупанта.