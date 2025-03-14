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50 млн евро на обеспечение ВПЛ в Украине жильем предоставит Банк развития Совета Европы

Виктор Проскурников
14 марта 2025, 18:49

50 млн евро на обеспечение ВПЛ в Украине жильем предоставит Банк развития Совета Европы

В Киеве 13 марта прошла презентация исследования «Финансовая и социальная эффективность механизма ипотечного кредитования ВПЛ». Фото: Госмолодежьжилье/facebook В Киеве 13 марта прошла презентация исследования «Финансовая и социальная эффективность механизма ипотечного кредитования ВПЛ». Фото: Госмолодежьжилье/facebook

С начала войны в 2014 году и ее продолжения в виде полномасштабного российского вторжения миллионы людей в Украине вынуждены были бежать из своих городов, покидая свое жилье в оккупации или на линии боев. 

Два миллиона домов в Украине были повреждены или разрушены в результате войны, согласно данным отчета обновленной совместной оценки ущерба и потребностей, возникших вследствие широкомасштабного вторжения РФ.

Вопрос предоставления компенсаций или ипотечного кредитования, строительства жилья для потерявших его остается одной из важнейших проблем для пострадавших украинцев.

Государственные программы ипотечного кредитования: кто и как помогает

В Украине работают государственные программы, которые помогают людям приобрести жилье в кредит, то есть ипотеку. Эти программы реализуют две основные компании: Госмолодежьжилье и Укрфинжилье. Они предоставляют ипотечные кредиты на льготных условиях.

Об этом 13 марта в Киеве на презентации исследования «Финансовая и социальная эффективность механизма ипотечного кредитования ВПЛ» рассказала директор Института жилья Алина Москаленко.

Она добавила, что эти компании находятся в государственной собственности и принадлежат сфере управления Министерства экономики (Укрфинжилье) и Министерства развития громад и территорий Украины (Госмолодежьжилье).

Исследование было проведено Институтом жилья при поддержке Норвежского совета по делам беженцев (NRC) и Агентства ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR). 

Справка: Норвежский совет по делам беженцев при поддержке Агентства ООН по делам беженцев учредил Национальный институт жилья, который благодаря исследованиям, а также политикам и практическим рекомендациям, будет способствовать дальнейшему развитию жилищных решений для людей, пострадавших от войны, в том числе внутренне перемещенных лиц.

Алина Москаленко отметила, что с начала работы государственной программы доступного ипотечного кредитования «єОселя» по состоянию на 13 марта 2025 года 15 970 семей приобрели собственное жилье. Сумма выданных кредитов составляет более 26,1 млрд грн.

Председатель правления Госмолодежьжиля Николай Марчук в своем выступлении подчеркнул, что уникальным преимуществом ведомства является прямая работа с гражданами без посредников. 

«Это делает услуги Фонда максимально доступными для конечного бенефициара — клиента учреждения», — отметил он.

Также было отмечено, что в рамках исследования был сделан анализ ипотечных программ, реализуемых Госмолодежьжильем и Укрфинжильем, целевой аудиторией которых являются внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

В выступлении отмечалось, что совместно с международными партнерами Госмолодежьжилье не только кредитует приобретение жилья ВПЛ, но и с 2025 года предлагает дополнительные опции для клиентов. В частности, это информирование о возможностях ВПЛ-предпринимателей получить гранты для развития их бизнеса. Это повышает вовлеченность перемещенных лиц в национальную экономику, способствует их экономической самостоятельности.

«Свыше половины семей заемщиков Госмолодежьжилья имеют невысокие доходы, и только благодаря программе могут приобрести собственное жилье и платить взносы по кредиту», — сказал Марчук.

Он добавил, что по программе Госмолодежьжилья наиболее доступная в стране процентная ставка (3% годовых), первый взнос (6% от стоимости жилья) и самый продолжительный период кредитования для ВПЛ.

Было заявлено, что благодаря сотрудничеству с правительством Германии и банком KfW уже более 1 тысячи семей ВПЛ реализовали возможность приобрести собственное жилье в регионах перемещения. 

Международные партнеры и будущее жилищных программ

Сотрудничество Фонда с международными донорами расширяется: в этом году Банк развития Совета Европы предоставит 50 млн евро на дальнейшее обеспечение вынужденно перемещенных лиц в Украине собственным жильем.

В свою очередь председатель правления компании ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» Евгений Мецгер сообщил, что компания изучает возможность привлечения иностранных банков в государственную программу доступной ипотеки «єОселя».

«Очень жаль, что наши банки-агенты — только украинские банки. Очень тяжело привлекать иностранные банки. Я об этом говорю с Кабинетом министров, банковскими ассоциациями, Национальным банком. Думаю, нам нужно объединиться с коллегами и попытаться привлечь иностранные банки не только к сбору средств с украинцев на накопительные счета, но и к предоставлению ипотеки», – сказал Мецгер.

Он также добавил, что «иностранные финансовые институты изучают механизмы и подходы Укрфинжилья, и компания ожидает положительных решений относительно финансирования и помощи программе».

Мецгер рассчитывает на внесение изменений в долгосрочную стратегию Укрфинжилья и дополнительную докапитализацию компании на 30 млрд грн уже в текущем году.

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