Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В оккупированной Горловке из-за обстрела пострадали два человека

20 марта 2025, 12:14

В оккупированной Горловке из-за обстрела пострадали два человека

В оккупированной Горловке из-за обстрела пострадали два человека

Два человека пострадали в оккупированной Горловке в результате обстрела. Также сообщается о попытке атаковать троллейбус с помощью дрона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил «мэр» Горловки Иван Приходько.

«В результате обстрела поселка шахты имени Н.А. Изотова со стороны украинских террористов ранен мирный житель Горловки», — написал Иван Приходько в своем телеграм-канале. Позднее он рассказал об еще одном пострадавшем.

Также он сообщил, что на улице Беспощадного в центре Горловки беспилотник «гнался за троллейбусом». После этого движение общественного транспорта временно приостановили.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Обстрел Оккупированная территория Горловка
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:50
Оккупанты приговорили жителя Бердянска к 14 годам тюрьмы
12:14
В оккупированной Горловке из-за обстрела пострадали два человека
11:35
В Севастополе под машиной экс-командира «Беркута» нашли подозрительный сверток
11:12
Партизаны обнаружили склад боеприпасов армии РФ на разрушенном заводе в оккупированном Луганске. Где он находится
10:25
В группировке «ДНР» заявили, что предотвратили теракт в захваченном Мариуполе
23:00
Главное за день: Разговор Зеленского и Трампа. Новый обмен пленными
18:03
Кого РФ лишила права собственности на оккупированных территориях. Разъясняем новое постановление Путина
17:06
На Луганщине ФСБ задержала местного жителя: оккупанты его «подозревают» в призывах наносить ракетные удары по ВС РФ
12:55
ВСУ ударили по базе оккупантов в детском лагере Скадовска
12:12
В розыск объявлены коллаборанты из Горловки, избивавшие пленного правоохранителя из Мариуполя
11:14
Вблизи оккупированного Алчевска произошла авария на водопроводной станции: без питьевой воды более 250 000 человек
11:10
В оккупированной Горловке в результате обстрела ранены 11 человек
23:00
Главное за день: О чем договорились Путин и Трамп. Загрязнение воды в оккупации
18:13
Россияне изолируют от внешнего мира оккупированное Рубежное: в ОВА рассказали, что происходит
15:59
В реках оккупированной Донетчины обнаружили высокий фон ртути, фосфатов и накопление нефтепродуктов
12:05
Украина опасается потерять Одессу в ходе мирных переговоров — NYT
11:15
В оккупированном Мариуполе вместо детского лагеря строят военный центр
23:00
Главное за день: Войска РФ начали продвигаться на юге. Ситуация в Торецке нестабильная
21:32
Российский военный насмерть сбил пожилого жителя оккупированного Донецка
11:10
Оккупанты закрыли город Рубежное на въезд
все новости
13:48
FPV-дрон ВСУ разбил «буханку» со штурмовой группой РФ
13:47
Появились фото последствий российского удара по Краматорску
12:59
Оккупанты ударили по Доброполью: есть повреждения
12:58
В российском Энгельсе мог быть поражен склад с ракетами Х-101 и Х-555 — Defense Express
12:50
Оккупанты приговорили жителя Бердянска к 14 годам тюрьмы
12:45
Генштаб подтвердил удар по российскому аэродрому «Энгельс»
12:25
Украина получила 1 млрд евро от ЕС из замороженных активов РФ
12:15
В ВСУ рассказали, какие потери за два месяца понесли российские войска под Покровском
12:14
В оккупированной Горловке из-за обстрела пострадали два человека
11:56
Армия РФ атаковала Донетчину за сутки 16 раз: много повреждений и разрушений
11:35
В Севастополе под машиной экс-командира «Беркута» нашли подозрительный сверток
11:26
Украинские войска уничтожили штурмовые группы и технику россиян под Покровском: кадры
11:16
Инспектор Львовской таможни вывозила призывников в Польшу
11:16
История популярности безалкогольного напитка (реклама)
11:12
Партизаны обнаружили склад боеприпасов армии РФ на разрушенном заводе в оккупированном Луганске. Где он находится
10:55
В Краматорске были слышны взрывы: над городом столб дыма, есть пострадавшие
10:52
ВСУ отбили штурм и сожгли российскую бронетехнику, которая колонной двигалась в сторону Часов Яра
10:49
СБУ задержала шпиона из Приднестровья под Одессой
10:43
Разумный подход к кредитованию: что нужно знать (реклама)
10:25
В группировке «ДНР» заявили, что предотвратили теракт в захваченном Мариуполе
все новости
ВИДЕО
FPV-дрон ВСУ разбил «буханку» со группой военных РФ. Фото: кадр из видео FPV-дрон ВСУ разбил «буханку» со штурмовой группой РФ
20 марта, 13:48
Бывший командир спецподразделения «Беркут» МВД Украины Сергей Колбин. Фото: Baza В Севастополе под машиной экс-командира «Беркута» нашли подозрительный сверток
20 марта, 11:35
Уничтоженная техника россиян на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска уничтожили штурмовые группы и технику россиян под Покровском: кадры
20 марта, 11:26
Россияне атаковали Краматорск. Фото: Новости Донбасса В Краматорске были слышны взрывы: над городом столб дыма, есть пострадавшие
20 марта, 10:55
Уничтоженная российская БМД под Часов Яром. Фото: кадр из видео ВСУ отбили штурм и сожгли российскую бронетехнику, которая колонной двигалась в сторону Часов Яра
20 марта, 10:52
Пожар после атаки беспилотников на Кропивницкий. Фото: Kirovograd Official Россияне массированно атаковали Кропивницкий: есть раненые, среди них — дети
20 марта, 09:42
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор