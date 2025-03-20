В оккупированной Горловке из-за обстрела пострадали два человека

Два человека пострадали в оккупированной Горловке в результате обстрела. Также сообщается о попытке атаковать троллейбус с помощью дрона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил «мэр» Горловки Иван Приходько.

«В результате обстрела поселка шахты имени Н.А. Изотова со стороны украинских террористов ранен мирный житель Горловки», — написал Иван Приходько в своем телеграм-канале. Позднее он рассказал об еще одном пострадавшем.

Также он сообщил, что на улице Беспощадного в центре Горловки беспилотник «гнался за троллейбусом». После этого движение общественного транспорта временно приостановили.