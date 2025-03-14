От казаков до оккупантов: как Россия меняла население Донбасса

Коллаж Новости Донбасса

Донбасс сегодня — территория войны, которую развязала Россия 11 лет назад. Одна из целей Москвы — не просто захватить как можно больше украинских городов и поселков, но и переселить туда россиян, чтобы потом заявить: на востоке Украины проживают исключительно русскоязычные. Но, это не первая попытка изменить этнический состав региона. Как РФ трансформировала демографический ландшафт на востоке Украины — читайте в статье «Новостей Донбасса».

Донбасский фронтир: столкновение цивилизаций

История заселения земель, которые являются международно признанной территорией Донецкой и Луганской областей Украины, включает многочисленные миграции народностей, народов и этносов. Но российская пропаганда задолго до начала войны в 2014 году старалась вычеркнуть самый неудобный для себя элемент — историческую роль украинского казачества в освоении этих земель. В 16 веке современная территория этих областей, входила в обширные степи, раскинувшиеся от Днепра до Дона, от Северского Донца до Азовского моря и называлась «Полем», или «Диким полем».

Во второй половине XVI столетия «поле» было местом столкновения разных цивилизаций — оседлой и кочевой, христианской и мусульманской и местом противостояния Речи Посполитой, Московского государства и Крымского Ханства. С середины XVI века отдельную роль играли казаки, также претендовавшие на эти земли. Как следствие условные «границы» здесь были подвижными, постоянно менялись.



С конца XVI столетия земли, соответствующие нынешним Донецкой и Луганской областям, начали активно осваивать с нескольких направлений. Пока влияние Крымского ханства постепенно ослабевало, с юга и центральных районов сюда продвигались запорожские казаки, тогда как с севера переселялись жители Слободской Украины. Стоит отметить, что Слобожанщина, охватывавшая территории современных Харьковской, Сумской и Белгородской областей, в основном заселялась выходцами с Правобережной Украины. Несмотря на то, что эти территории формально находились в границах Московского царства, они обладали собственной системой самоуправления и определенной автономией.



Аналогичную автономию имели и Донские казаки, которые начали заселять восточную часть современных Донетчины и Луганщины. В общем Донецкая и Луганская области состоят из 36 районов. Из них только 10, по 5 в каждом регионе, полностью или частично располагаются на донских землях.

«Генеральный план Диких полей, проще говоря, Украина. С прилегающими провинциями» («Delineatio Generalis Camporum Desertorum vulgo Ukraina. Cum adjacentibus Provinciis») Гийома де Боплана 1648 года

В XVII — XVIII веках запорожские казаки основали на части территорий Донецкой и Луганской областей свои зимовники, хутора и укрепления. Особенно важной была Кальмиусская паланка. Она охватывала земли от нынешнего Славянска и Бахмута до побережья Азовского моря. Это был своеобразный форпост запорожцев. Они занимались скотоводством, солеварением, добывали уголь. Запорожцы взаимодействовали с донскими казаками, но сохраняли самостоятельность, что не устраивало российские власти.

Фрагмент диорамы «Крепость Домаха-Кальмиус», XVII-XVIII века. (Донецкий областной краеведческий музей)



Взаимоотношения разных групп казачества на территории Донетчины в XVIII веке носили сложный, конфликтный характер, что провоцировалось политикой царского правительства по принципу «разделяй и властвуй. В разное время предпочтение и симпатии отдавались то донским, то изюмским казакам, но никогда — запорожцам», — объясняет кандидат исторических наук Cергей Татаринов.



Как пример — попеременная передача крепости Бахмут и солеварен Войску Донскому и Изюмскому полку в 1700 — 1707 годах. Императрица Елизавета, будучи уже на троне, склонялась на сторону донских казаков. Указом 7 октября 1742 года она запретила донским и запорожским казакам конфликтовать впредь до размежевания земель между реками Кальмиусом и Миусом.

«После первого разгона Запорожской Сечи войсками Петра I, который последовал за восстанием гетмана Ивана Мазепы и кошевого атамана Кости Гордиенко, запорожские казаки были вынуждены отступить в нижнее течение Днепра. Позже была основана Новая Сечь, но уже в 1830-х годах она существовала в совершенно иной геополитической обстановке, обусловленной изменениями в политике Российской империи. Если ранее этот регион был военной границей, то со временем здесь началась активная сельскохозяйственная колонизация. Украинское население постепенно увеличивалось, а структуры Новой Сечи, известные как паланки, фактически достигли восточных рубежей Украины, включая земли Кальмиусской паланки. Именно вокруг неё начал формироваться будущий Мариуполь — как центр греческой диаспоры. Дальше на восток располагались земли донских казаков, которые также участвовали в освоении этих территорий. В современных границах Украины их присутствие наиболее заметно в районе Станицы Луганской», — комментирует историк Кирилл Галушко.



Эти территории постепенно переходили под контроль Российской империи в результате ряда исторических событий: русско — турецких войн, подписания Переяславского соглашения 1654 года между Гетьманщиной во главе с Богданом Хмельницким и Московией, ликвидации Запорожской Сечи Екатериной II.

Кем Екатерина II заселяла донецкие и луганские степи?

После уничтожения и подавления украинского казачества Российской империей на территориях современных Донецкой и Луганскаой областей начались этнические изменения. Во второй половине XVIII века Екатерина II стала заселять восток Украины, заявив о желании увеличить количество российских подданных за счет переселенцев с Запада, прежде всего земляков царицы — немцев. 22 июля 1763 года она издала два новых законодательных акта: указ «Об учреждении Канцелярии опекунства иностранных колонистов» и Манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах». Манифест предлагал переселенцам льготы: освобождение от воинской службы и налогов, беспроцентные ссуды и наделение землей. Екатерина распахнула ворота для «иноверцев», правда, категорически исключив из их числа евреев.

Первая страница Манифеста 1763 года

Не обошлось без Российской империи и при переселении греков на Донбасс. Они появились в Донецкой области в конце XVIII века как переселенцы из Крыма: румеи и урумы. Екатерина II решила якобы спасти православных жителей полуострова от натиска со стороны крымских мусульман. В 1779 году первые переселенцы зашли на Донетчину со стороны нынешнего Бахмута, остальным спустя год разрешили поселиться в Мариуполе. В итоге до конца XVIII века земли Донбасса были заселены довольно неравномерно.



«Донбасс всегда был территорией с этнически разнообразным населением. Здесь жили украинские и донские казаки, а также кочевые народы, которые со временем были вытеснены или депортированы в ходе российской экспансии. Важно понимать, что Донбасс — это не только современные Луганская и Донецкая области. Исторически он охватывал часть территории нынешней Украины и России. Фактически, как промышленный регион, Донбасс сформировался лишь в XIX веке, когда началось масштабное освоение угольных месторождений и индустриализация. До этого он оставался преимущественно сельской и казачьей землёй», — комментирует историк, координатор просветительского проекта LikeБез Кирилл Галушко.

Индустриализация Донбасса: как специалисты из Европы изменили этнический состав

Во второй половине XIX века Донбасс пережил стремительное индустриальное развитие, став одним из крупнейших промышленных центров под контролем Российской империи. У истоков этого процесса стояли европейские предприниматели, такие как британец Джон Юз и швед Карл Гаскойн.



С середины XIX века угледобыча начала стремительно расти, а в 1860-х–1870-х годах на Донбассе появились крупные шахты и металлургические заводы. Это потребовало притока рабочих рук и специалистов, что привело к демографическому взрыву. На Донбасс приезжали инженеры и промышленники из Европы, а также переселялись крестьяне из центральных губерний России. Стоить отметить, что также на Донбасс переселялись и украинцы из Полтавской, Черниговской и Харьковской губерний.



Формировалась городская среда: строились школы, гимназии, парфюмерные и кондитерские фабрики. Донецк и Луганск того времени представляли собой не просто индустриальные центры, а города с активной социальной и культурной жизнью, наследие которых во многом было заложено европейскими предпринимателями и инженерами.

«Промышленная революция использовала рабочую силу украинцев, проживавших на Донбассе, которые были в то время хозяевами на земле. Они не всегда и не очень охотно шли в рабочие из-за каторжного труда. А россиян, русских крепостных, туда завозили централизованно в бараки, в ужасающих условиях они там и работали. И было так: украинцы как вольнонаемные шли на эту работу, а россиян фактически силовым образом туда привозили до отмены крепостного права. Существовали два этнических потока: более старый и многочисленный украинский, а также новый, более поздний — российский. Донбасс можно было назвать “плавильным котлом”, но никого там так и не “переплавили”. Полного слияния культур не произошло — люди сохраняли свои идентичности. Регион превратился в своеобразную фабрику и рабочий барак», — комментирует историк Александр Палий.

При этом украинское население по-прежнему составляло большинство. По материалам переписи 1897 года, например, в Бахмутском уезде, куда массово ехали рабочие из российских губерний, 58% населения были украиноязычными, русскоязычными — лишь 31%. В Старобельском уезде — это территория современной Луганщины, преобладало сельское население. Украиноязычных там было 83%, русскоязычных 14%. А вот в Мариупольском уезде украинский язык был родным для 46% жителей. На втором месте — греческий, на нём говорили 19% населения. Русский в то время был только на третьем месте: им пользовались всего 14% жителей.



«Линия этнического распределения оставалась достаточно серьезной. Жители украинских сел, не всегда одобряли появление чужестранцев. Там была сложная ситуация, но появлялись новые и новые волны переселенцев, особенно после Октябрьского переворота. Люди, которые в условиях ужасной нищеты при советской власти шли на любую работу, чтобы просто немного больше зарабатывать, хотя бы просто на кусочек хлеба. Это был тяжелый, каторжный труд», — объясняет историк Александр Палий.



С 1917 по 1922 год во время революции и гражданской войны в Российской империи территории современных Донецкой и Луганской областей переходили из рук в руки, попеременно пребывая в составе Донецко-Криворожской республики, Донецкой губернии УССР, Украинской державы Павла Скоропадского, Директории УНР, большевиков, затем «белых» под командованием Деникина, затем часть территории временно занята войсками Нестора Махно. Начиная с осени 1920 по 1922-й эта территория окончательно оказывается в составе УССР.

Советский агитационный плакат «Донбасс — сердце России» был создан в 1921 году неизвестным автором

Репрессии, голод и русификация: как советская власть изменила Донбасс

Советская власть пыталась внедрять политику, направленную на формирование единой общности - советского народа. Главными инструментами стали пропаганда и террор. Чего только стоит Голодомор 1932-1933 годов.



Всего от голодомора Украина потеряла более 3,9 миллиона человек. Практически все погибшие – крестьяне. Но, голодали и по всему Советскому Союзу. Что касается Донбасса, то тут по оценкам историков погибло от 230 до 389 тысяч человек — по данным разных источников.



Чтобы компенсировать потерю рабочей силы, советы заселяли эти земли семьями колхозников из разных регионов РСФСР, в том числе Центральной России, Поволжья, Сибири, обещая дать им льготы. Но даже несмотря на плюшки от государства, эти переселенцы были недовольны. Однако около 70% из все же остались.

Раскулачивание крестьянина Емца П. в одном из сел Гришинского района Донецкой области, 1930-1933 годы. Фото: М.М.Железняка

«В аграрных районах Донбасса Голодомор проявлялся особенно жестоко, а в городах ситуация была крайне тяжелой из-за нехватки продовольствия. Однако выжить можно было, если у человека была работа. Советская власть устанавливала мизерные зарплаты, создавая условия, при которых жители Донбасса не могли помочь своим родственникам в других регионах Украины. Это была сознательная тактика — довести людей до крайней степени выживания, чтобы они думали только о собственном спасении и не имели возможности поддержать других. Такая агрессивная, геноцидная политика была абсолютно циничной и варварской. Столь тщательно спланированное и направленное на полное уничтожение, практически не имеет аналогов в истории, кроме как в преступных и кощунственных практиках российской власти», — говорит историк Александр Палий.



Согласно исследованиям историка Владимира Никольского, во время «Большого террора» 1937–1938 годов в тогдашней Донецкой области (включавшей территории современных Донецкой и Луганской областей) было арестовано более 39 тысяч человек. Значительная часть из них была расстреляна или отправлена в лагеря ГУЛАГа.



Эти репрессии были частью общесоюзной кампании, организованной по приказу Сталина и руководства НКВД. Их целью было уничтожение «врагов народа», среди которых были представители интеллигенции, партийные и государственные деятели, военные, национальные меньшинства и простые рабочие. Одной из составных частей террора была Греческая операция НКВД 1937 года. Она стала одной из самых трагичных страниц в истории Донбасса. За ночь исчезали целые семьи, людей обвиняли в шпионаже и тайных заговорах. Греков массово арестовывали, пытали, отправляли в лагеря ГУЛАГа или расстреливали. По данным историка Ивана Джухи, в ходе «греческой операции» в Украине было репрессировано от 5000 до 6000 человек. Большая часть из них в Донецкой области.

«Если посмотреть, например, на греческую операцию в Южном Приазовье, то там был убит советскими карателями в 1937-1938 годах каждый второй. Представьте, мужское население и практически геноцид. Истреблена половина. Такие действия касались вообще всех этносов, кроме русского. Потому что российских гонений НКВД не было, а была немецкая, корейская, какая угодно», — утверждает историк Александр Палий.



Русификация и миграционные волны после Второй мировой войны

Во время Второй мировой войны и после ее окончания Донбасс также сильно пострадал: промышленность была разрушена, а население значительно сократилось. Миграция только усилилась. На Донбасс стали массово завозить рабочих из России, а также балтов, украинских селян, и донских казаков, чтобы компенсировать потери населения. Находились и те, кто мигрировал в поисках работы.



В общем это была часть масштабной и целенаправленной политики русификации региона. Завоз новых жителей сопровождался постепенным вытеснением украинской культуры и языка, так называемая ассимиляция.



«Началось давление, такое как русификаторское, жестокое, с использованием всех государственных ресурсов, когда люди были запуганы, когда люди уже пережили репрессии, когда миллионы людей были отправлены и замучены. Все остальные, несмотря ни на что, просто смирились. И в этот момент совок просто властвовал. И эту русификацию, такую историю полностью там внедрял. Причем это касалось не только Донбасса, а вообще всей территории Украины. И поэтому к 1980 году на всей территории Украины количество русскоязычных учеников, которые обучались на русском языке, стало больше, чем украиноязычных. Представьте себе: при том, что украинцы составляли 70 — 80% от всего населения, вдруг в своей собственной стране они оказались в меньшинстве в школах. И это драматическое изменение произошло буквально накануне перестройки», — добавляет историк Александр Палий.



Во второй половине 20 века Донбасс пережил еще несколько миграционных волн. В Донецкую область, в частности, переселили украинцев — бойков в 1951 году в результате обмена приграничными территориями между Польшей и Советским Союзом. 35 тысяч человек выселили из Карпат и отправили в Донецкую, Херсонскую, Одесскую и Николаевскую области. В Артемовском, Тельмановском и Александровском районах Донецкой области существовали целые компактные села, населенные этническими украинцами. Но в итоге политика русификации частично распылила украинскую идентичность даже тех, кто приехал с запада страны.



К 1970-м годам русскоязычная культура стала доминирующей на Донбассе, хотя бОльшая часть населения продолжала оставаться этническими украинцами.

Как Россия меняет состав населения Донбасса после 2014 года

В 2014 году Российская Федерация аннексировала Крым, нарушив международное право и территориальную целостность Украины. Параллельно с этим она развязала гибридную войну на Донбассе, поддерживая пророссийские вооружённые формирования, что привело к затяжному вооружённому конфликту в регионе.



В течение 11 лет украинцы покидали оккупированные территории. В 2014 году население Донецкой области составляло 4,3 млн. человек, Луганской — 2,2 млн. Сейчас точно посчитать, сколько людей осталось на Донбассе сложно. По разным оценкам, это количество вероятно сократилось минимум вдвое. Тем не менее группировки «Л-ДНР» постоянно заявляют о приросте населения.

«Последние данные, которые у меня были, это 2 миллиона 936 тысяч человек, проживающих на территории «ДНР» в той части, которая подконтрольна», — заявил недавно глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



Украинцев, которые возвращаются на Донбасс, не так много. Население растет за счет россиян.



«Это обычная имперская практика — котла, в котором постоянно взбалтывают и перемешивают народности. Депортация в Центральную Азию, депортация куда-то в Сибирь, обмены населением, принудительная мобилизация на промышленные работы, выезды на освоение целинных земель Казахстана. То есть, это та же самая практика, что когда — то применялась в Римской империи. Народы нужно перемешать, лишить их памяти и национальной элиты, чтобы они становились советскими людьми, что фактически означало превращение в русских. Единый “советский народ” создавался на основе русской культуры», — рассказывает историк Кирилл Галушко.



Захваченные города Донбасса заселяют семьи военных и чиновников из РФ. Но не только, ведь на оккупированных территориях гражданам РФ обещают выгодную ипотеку под 2% годовых, построенную на руинах разбомбленных украинских городов. Либо же жилье, конфискованное у украинцев, — так называемый «бесхоз». Параллельно оккупанты депортируют украинцев, в том числе детей, в Россию после процедуры фильтрации. История повторяется, не правда ли?

Один из разрушенных в ходе захвата Мариуполя Россией домов. Фото: Telegram-канал Мариупольского горсовета

«Возьмем, например, Мариуполь. Они что-то там строят, но, по сути, просто приватизируют и отжимают территорию. Более того, уже возводят какие-то новостройки, хотя понятно, что всё это скоро развалится. А туда уже приезжают люди из Петербурга и Москвы — мол, выбирайте, здесь рядом море. А наши люди, которые там остались, ничего не могут сделать. Они даже ипотеку взять не могут, потому что нужна кредитная история, а за пять лет даже с новым трудовым паспортом РФ, её не будет», — комментирует Александр Палий.



Этнический состав востока Украины Россия искусственно меняла на протяжении сотен лет. Продолжается этот процесс и по сей день. Российская империя, затем СССР, а теперь современная РФ используют одни и те же методы: аннексия, репрессии, депортации и кровавый террор. Сегодняшние действия Кремля на оккупированных территориях — это политика, отработанная за сотни лет. Москва пытается создать «исконно русский» регион, лишённый украинской идентичности. Однако чем больше Россия пытается кровью переписать историю, тем сильнее украинцы хотят сохранить свои корни, культуру и память.