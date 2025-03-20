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Украина получила 1 млрд евро от ЕС из замороженных активов РФ

20 марта 2025, 12:25

Украина получила 1 млрд евро от ЕС из замороженных активов РФ

Украина получила 1 миллиард евро от Европейского Союза в рамках инициативы ERA. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Это уже второй транш от ЕС, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Средства будут направлены на приоритетные расходы государственного бюджета.

Всего по инициативе стран G7 европейские партнёры предоставили Украине уже 4 миллиарда евро.

«Замороженные российские активы должны работать в пользу нашего государства. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы полностью их конфисковать и направить на восстановление Украины», — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее 10 января 2025 года ЕС передал Украине 3 млрд евро из замороженных активов РФ.

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