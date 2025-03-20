Оккупанты ударили по Доброполью: есть повреждения

Российские оккупанты в четверг ночью, 20 марта, нанесли удар по городу Доброполье Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Предварительно, обстрел состоялся в 01:00.



«Россияне повредили по меньшей мере 2 многоквартирных и 7 частных домов, гражданское авто», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что российская армия за минувшие сутки, 19 марта, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены и разрушены жилые дома.