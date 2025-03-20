Зеленский назвал, сколько должны продолжаться санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Европейского совета попросил лидеров стран ЕС не ослаблять давление на Россию. Об этом сообщил сам Зеленский.



По его словам, санкции против РФ нужны.



«Санкции должны сохраняться до тех пор, пока Россия не начнет выводить свои войска с нашей земли и полностью не возместит ущерб, причиненный ее агрессией. Я призываю вас продолжать бороться со схемами обхода санкций и попытками России финансировать свою военную деятельность. То, что дипломатические усилия продолжаются, не означает, что Россия должна испытывать меньшее давление. Это очень важный фактор для уменьшения шансов на обман со стороны России. Мы должны и дальше подталкивать Россию к миру. Вместе с вами, Соединенными Штатами и другими нашими партнерами мы можем это сделать», – сказал президент.

Напомним, что 19 марта Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.