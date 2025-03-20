Двойной удар по Краматорску: количество раненых возросло

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорская ГВА

Количество пострадавших в результате российской атаки 20 марта на Краматорск возросло. По состоянию на 15:42 известно о 4 пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



По предварительным данным, россияне атаковали вблизи административного здания в центре города, а также в промышленной зоне.



Пострадали четверо гражданских (1935, 1993, 1989, 1993 годов рождения).



Кроме того, повреждены 37 многоквартирных жилых домов, школа, детский сад, пять административных зданий, а также два торговых центра.



На месте работают спасательные службы и коммунальные предприятия



Ранее мы писали, что утром 20 марта россияне атаковали Краматорск. Ранения получили трое жителей города. Один из пострадавших, 90-летняя пенсионерка, она находится в крайне тяжелом состоянии из-за множественных ранений