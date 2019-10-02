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Украинская сторона рассказала о прогрессе в восстановлении моста в Станице Луганской

02 октября 2019, 08:38

Украинская сторона рассказала о прогрессе в восстановлении моста в Станице Луганской

Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

Украинская сторона заявила о завершении подготовительных работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения в Станице Луганской. Об этом сообщает украинская сторона в СЦКК.

Отмечается, что у моста продолжают работать представители мостостроительной организации, пиротехнические подразделения ГСЧС и работники районного автодора. «Уже выполнены работы по монтажу пешеходного безопасного ограждения на смонтированном 66-метровом обходном мосту, настила из досок», — говорится в сообщении.

Обходной мост будет работать на период ремонта разрушенной части основного моста.

В частности, ведутся работы по расчистке обочины от срезанных деревьев и веток. Ведется подготовка к асфальтированию участка у разлома, а также к строительству двух автобусных остановок для пассажиров перед разрушенной частью моста.

В СЦКК напомнили, что с 15 июля 2019 года на контролируемой украинским правительством стороне функционирует специализированный автобус, который подвозит людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью.

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