Полиция назвала причиной взрыва в Марьинском районе семейную ссору супругов

Следствие установило причины вчерашнего взрыва в квартире в Курахово Марьинского района, в результате которого погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Погибла супружеская пара. По предварительным данным, между ними возникла ссора на почве ревности. 51-летний мужчина достал гранату и взорвал себя вместе с 49-летней женой в квартире.



На месте происшествия эксперты обнаружили остатки гранаты РГО.



Факт квалифицированы по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Также следователи проверяют версию совершения самоубийства.

Взрыв в квартире произошел днем 5 октября. Сначала пресс-служба полиции сообщила, что это произошло в Марьинке, позже правоохранители уточнили, что инцидент случился в соседнем Курахово.