СБУ: Житель Сорокино отказался помогать «ЛНР» и был вывезен на подконтрольную территорию

Житель подконтрольного группировке «ЛНР» города Сорокино (ранее – Краснодон) добровольно отказался от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований и оставил неподконтрольную территорию Луганщины. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



В спецслужбе отметили, что мужчина был выведен на подконтрольную украинской власти территорию контрразведкой.



По данным правоохранителей, из-за материальных трудностей мужчина вынужден был вступить в ремонтную роту так называемого «2 армейского корпуса народной милиции ЛНР», где чинил поврежденную в боях военную технику боевиков.



«Осознал ошибочность своего шага и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности российско-террористических войск на территории нашего государства. Также он предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине», - говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений.



По решению суда он освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации).