«Посадили на шпагат». Зеленский заявил, что Порошенко подписал разведение сил, которое он не может позволить

Президент Владимир Зеленский заявил, что от имени предыдущего главы государства Петра Порошенко в Минских соглашениях было подписано разведение сил на некоторых позициях, на которое Зеленский не может себе позволить пойти как президент и верховный главнокомандующий. Об этом он заявил во время пресс-марафона.



«Это подписали люди человека [Порошенко], который сейчас ходит и говорит «ай-я-яй», — добавил Зеленский.



По словам президента, он сейчас находится «как Ван Дам, в таком конкретном шпагате». «Было бы три ноги, на три бы меня посадили. Поэтому я сейчас делаю все, что могу, исходя из условий. Отвожу там, где могу обеспечить безопасность», — пояснил Зеленский.



«А когда мне скажут, что дальше, Володя Зеленский, по "Минску" иди, я приду к вам и скажу, давайте, уважаемое общество, все вместе сядем на этот шпагат и вместе будем отвечать, за каждую жизнь, которую мы сейчас теряем или можем потом потерять», — подчеркнул он.