Зеленский заявил, что в оккупации больше пленных, чем озвучивалось ранее

Президент Владимир Зеленский заявил, что на оккупированных территориях больше пленных, чем озвучивалось ранее, но о судьбе этих людей ничего не известно. Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона.



Журналистка отметила, что в оккупации находится 323 пленных. В ответ Зеленский сказал, что «их там больше».



«Очень много людей, которые не подтверждены. Я не знаю, к сожалению, состояние этих людей. Не знаю, сколько живых из них», — подчеркнул он. Зеленский напомнил, что у Красного креста до сих пор нет доступа к тюрьмам на неподонтрольной территории.



Также Зеленский отметил, что в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы были подготовлены списки для обмена «всех на всех», но это только люди, чье местонахождения установлено.