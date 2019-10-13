МИД Украины протестует из-за встречи крымских «депутатов» Госдумы РФ с Эрдоганом

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции и вызвало посла этой страны в связи со встречей «депутатов» из аннексированного Россией Крыма с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает «Европейская правда».



«Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции через эту встречу. Посол Турции в Украине приглашен в МИД», — сообщили изданию в МИД Украины.



Сегодня стало известно о встрече с Эрдоганом российской парламентской делегации, в состав которой вошли два «депутата» Госдумы от Крыма: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.



Фотографию с торжественного приема у президента Турции опубликовало российское агентство «РИА Новости».

Фото: РИА Новости

До сих пор Анкара отказывалась на официальном уровне встречаться с лицами, представляющими аннексированный Крым. Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция не признает незаконную аннексию полуострова Россией и не намерена делать этого в будущем.