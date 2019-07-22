Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На округе № 49 побеждает кандидат ОПЗЖ. Колесников признал поражение

22 июля 2019, 08:31

На округе № 49 побеждает кандидат ОПЗЖ. Колесников признал поражение

На округе № 49 кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Валерий Гнатенко побеждает у выдвиженца «Оппозиционного блока» Бориса Колесникова с минимальным отрывом: 35,94% голосов против 35,9% соответственно, следует из данных ЦИК. На данный момент обработано 20,49% протоколов.

Колесников уже признал свое поражение на внеочередных выборах в Верховную Раду.

«Результаты избирательной кампании показали, что я уступил действующему городскому голове города Дружковка Валерию Гнатенко. За 20 с лишним лет в большом спорте я абсолютно спокойно отношусь к победам и поражениям. Искренне благодарю всех избирателей нашего округа за поддержку», — написал он в Facebook.

Колесников пожелал победителю «решить многочисленные проблемы, накопившиеся не только Дружковке, но и в целом в округе».

ТЕМЫ

Люди
Борис Колесников Валерий Гнатенко
Организации
Оппозиционный блок Оппозиционная платформа
События
Парламентские выборы 2019
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:37
Донбасс накануне и в день выборов. Главное за неделю
16:44
В ОБСЕ подтвердили гибель пенсионерки в Донецке
10:04
Глава «Компартии ДНР» заявил о попытке взорвать его автомобиль
09:42
Вечером Первомайск был обстрелян. «ЛНР» заявила о погибшей и пострадавших
08:05
Бессрочное прекращение огня началось на Донбассе
21:16
В «ДНР» заговорили о возобновлении полноценной работы «Донбасс Арены»
20:49
Глава «ЛНР» заявил, что «особый статус» поможет присоединиться к России
09:51
В Луганске шесть женщин и ребенок получили химические ожоги
22:49
Тайные консультации о деле МН17 и гражданские жертвы. Главное о неподконтрольном Донбассе за день
22:10
В «ЛНР» заявили, что могут развернуть КПП у Счастья на время ремонта моста у Станицы Луганской
18:27
В результате стрельбы в Ясиноватой ранен мужчина
16:46
Глава «ДНР» заявил, что не поддерживает план Медведчука
15:11
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение по обе стороны фронта в Луганской области
12:39
ОБСЕ рассказала о длинных очередях на блокпостах под Донецком
10:12
Под Луганском мужчина был ранен при подрыве на мине
все новости
09:31
«Слуга народа», вероятно, сможет получить однопартийное большинство в Раде. Впервые в истории Украины
09:16
Директор Авдеевского коксохима Ахметова победил на своем округе
09:11
Штаб ООС сообщил об одном обстреле украинских позиций на Донбассе
08:48
ЦИК показала результаты выборов в Раду после обработки 40% протоколов
08:31
На округе № 49 побеждает кандидат ОПЗЖ. Колесников признал поражение
08:17
ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений «хлебного перемирия» на Донбассе
00:10
Явка избирателей на парламентских выборах – почти 50%
23:45
В СНБО не исключают конкретных санкций за выдачу Россией паспортов на Донбассе
22:37
Донбасс накануне и в день выборов. Главное за неделю
22:13
ЦИК сообщила первые данные об итогах выборов в Раду
22:12
Пять партий в парламенте. Свежие данные экзит-полов
22:05
За кого голосовал Донбасс: опрос в Мариуполе и Славянске ►
21:56
Явка на выборы в Донецкой области пока самая низкая
21:49
У «Слуги народа» есть 3-4 кандидата на пост премьера. Тимошенко не рассматривают
20:44
КПВВ «Майорское» 22 июля работать не будет
все новости
ВИДЕО
За кого голосовал Донбасс: опрос в Мариуполе и Славянске ►
21 июля, 22:05
Более 500 млн гривен выделено из бюджета на финансирование политпартий
19 июля, 23:43
Зачем мэры Донбасса «штурмуют» Раду ►
19 июля, 23:21
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция