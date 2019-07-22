На округе № 49 побеждает кандидат ОПЗЖ. Колесников признал поражение

На округе № 49 кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Валерий Гнатенко побеждает у выдвиженца «Оппозиционного блока» Бориса Колесникова с минимальным отрывом: 35,94% голосов против 35,9% соответственно, следует из данных ЦИК. На данный момент обработано 20,49% протоколов.



Колесников уже признал свое поражение на внеочередных выборах в Верховную Раду.



«Результаты избирательной кампании показали, что я уступил действующему городскому голове города Дружковка Валерию Гнатенко. За 20 с лишним лет в большом спорте я абсолютно спокойно отношусь к победам и поражениям. Искренне благодарю всех избирателей нашего округа за поддержку», — написал он в Facebook.



Колесников пожелал победителю «решить многочисленные проблемы, накопившиеся не только Дружковке, но и в целом в округе».