МИД: Украина готова к переговорам о восстановлении своего суверенитета над Крымом в любом формате

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила, что Украина готова к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над аннексированными Россией АР Крым и городом Севастополь. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Спикер МИД подчеркнула, что Россия осуществила международное преступление против Украины.



«Еще раз напоминаем России, что, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском море и Керченском проливе в водах, прилегающих к украинскому Крыму», - напомнила Зеленко.



Комментируя высказанные ранее слова замминистра иностранных дел России Андрея Руденко о том, что признание Крыма «российским» со стороны Украины якобы станет «хорошей основой» для урегулирования вопроса о морском разграничении, Зеленко отметила: «Наглое требование чиновника РФ о признании незаконной оккупации Крыма - очередная грязная манипуляция Кремля».