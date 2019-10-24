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Суд отклонил апелляцию РФ на решение о выплате «Ощадбанку» $1,3 млрд за аннексию Крыма

24 октября 2019, 18:15

Суд отклонил апелляцию РФ на решение о выплате «Ощадбанку» $1,3 млрд за аннексию Крыма

22 октября Парижский апелляционный суд объявил отклонил апелляционную жалобу России на решение международного арбитражного суда, согласно которому РФ должна выплатить «Ощадбанку» 1,3 млрд долларов компенсаций убытков, причиненных в результате аннексии Крыма. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Указанным решением арбитража было признано, что Российская Федерация несет ответственность за убытки, причиненные в результате оккупации Автономной республики Крым», – говорится в сообщении.

Главным аргументом России в суде было то, что принудительная реализация решения первой инстанции «в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может привести ей вред».

Суд счел безосновательными доводы России, отклонил ее требования и обязал выплатить часть средств на судебные расходы.

«Приводя абстрактные и безосновательные аргументы, Россия всеми силами пытается избежать выполнения арбитражного решения и неправильно пользуется французской судебной системой, что еще раз доказывает, что Россия отказывается выполнять собственные международные обязательства сейчас или в будущем», – отметили в «Ощадбанке»

В июле 2015 года «Ощадбанк» направил официальное письменное уведомление уполномоченным представителям РФ относительно претензий в связи с незаконным пользованием инвестициями финучреждения в аннексированном Крыму. В январе 2016 года украинский банк инициировал арбитражное разбирательство. Слушание дела состоялось в марте 2017 года.

В ноябре 2018 года Арбитражный суд в Париже признал Россию виновной в захвате активов «Ощадбанка» в Крыму и взыскал с РФ 1,3 млрд долларов. Тогда же в «Ощадбанке» говорили, что в случае невыполнения Россией решения Арбитражного суда сумма долга будет ежедневно увеличиваться примерно на 97 тысяч долларов.

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