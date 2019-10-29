Аваков: Ветераны «Азова» находятся в Золотом, ничего не нарушая

Министр иностранных дел Арсен Аваков заявил, что ветераны «Азова» и активисты партии «Нацкорпус» находятся в Золотом, не нарушая украинское законодательство. Об этом передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Ребята в Золотом — граждане Украины, которые там решили находиться. Они там находятся, ничего не нарушая на этот момент времени. Никакого конфликта нет», — сказал Аваков в кулуарах инвестфорума в Мариуполе.



Также глава МВД прокомментировал информацию об обстреле ветеранов в Золотом. По его словам, огонь велся не столько по ветеранам, сколько по этому району. «Мы думаем, что заходила диверсионно-разведывательная группа [боевиков]. Но это нужно проверять эту информации. Было несколько пулеметных и автоматных очередей», — добавил Аваков.

Аваков о ветеранах «Азова» в Золотом: Они там находятся, ничего не нарушая pic.twitter.com/4svY30eNFI — Новости Донбасса (@novostidnua) October 29, 2019

В субботу, 26 октября, Владимир Зеленский посетил поселок Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. По словам президента, он прибыл на окраину Золотого, потому что местные жители обеспокоены присутствием там вооруженных людей.



После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок. Штаб ООС заявил, что эти вооруженные люди находятся в Золотом незаконно, «чему предоставляется надлежащая правовая оценка».



В воскресенье вечером МВД сообщило, что ветераны АТО вывезли свое легальное оружие из Золотого. В «Нацкорпусе» же утверждают, что у них осталась часть оружия.



Сегодня в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.