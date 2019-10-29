В «Нацкорпусе» рассказали о попадании под обстрел в Золотом

Активисты партии «Национальный корпус» в городе Золотое Луганской области оказались в зоне обстрела со стороны боевиков. Об этом заявил представитель «Нацкорпуса» Денис Янтарь в эфире телеканала ATR в понедельник вечером.



Сначала Янтарь прервал телефонное включение из Золотого, объяснив это начавшимся обстрелом из стрелкового оружия.



Позже он снова вышел в эфир, сказав, что «какого-то суперстрашного обстрела не было». «Но в первый раз, пока мы здесь стоим, прямо свистело около нас. И нужно было себя обезопасить», — пояснил представитель «Нацкорпуса». Он подчеркнул, что сейчас оружия на их позициях нет.





В штабе ООС отметили, что боевики пять раз открывали огонь у Золотого-4 из автоматических гранатометов, ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. В штабе добавили, что обстрел произошел за пределами участка разведения сил.



Золотое-4 — поселок на окраине Золотого, где базируются представители «Нацкорпуса».

В субботу, 26 октября, Владимир Зеленский посетил поселок Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. По словам президента, он прибыл на окраину Золотого, потому что местные жители обеспокоены присутствием там вооруженных людей.



После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок. Штаб ООС заявил, что эти вооруженные люди находятся в Золотом незаконно, «чему предоставляется надлежащая правовая оценка».



В воскресенье вечером МВД сообщило, что ветераны АТО вывезли свое легальное оружие из Золотого. В «Нацкорпусе» же утверждают, что у них осталась часть оружия.