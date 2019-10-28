Аваков в Мариуполе решил поддержать «Азов»

Фото: Arsen Avakov / Twitter

Министр внутренних дел Арсен Аваков посетил в Мариуполе мобильный центр полка Нацгвардии «Азов» на фоне критики подразделения в США.



Также он выразил поддержку «Азову».



«В Мариуполе посетил мобильный центр ОЗСП НГУ "Азов", где готовят бойцов для наступательных операций и проводят огневые занятия из всего имеющегося в НГУ вооружения. Это одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений. Наша философия максимальная поддержка тех, кто защищает Украину», — написал министр в Twitter.

У Маріуполі відвідав мобільний центр ОЗСП НГУ «Азов»,де готують бійців для наступальних операцій і проводять вогневі заняття з усього наявного в НГУ озброєння.Це один з найбільш професійних і підготовлених підрозділів.Наша філософія-максимальна підтримка тих,хто захищає Україну pic.twitter.com/eW3J9Ymmm4 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 28, 2019

40 конгрессменов-демократов потребовали от Госдепартамента США внести украинский полк «Азов» в список иностранных террористических организаций.



В «Азове» назвали обращение американских конгрессменов «информационной атакой».



В защиту «Азова» выступил министр внутренних дел Арсен Аваков, назвав происходящее «позорной информационной кампанией».