Финляндия выделит 600 тысяч евро на разминирование Донбасса

Финляндия намерена дополнительно выделить 600 тысяч евро для разминирования подконтрольной властям части Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.



«Восточная Украина является одной из наиболее сильно загрязненных минами зон конфликтов в мире. Мы готовим дополнительный пакет на EUR 600 тыс. для разминирования», — цитируют его слова пресс-служба МИД Финляндии.



Хаависто планирует совершить поездку на линию соприкосновения на Донбассе в рамках своего двухдневного визита в Украину. В поездке на линию соприкосновения Хаависто будет сопровождать заместитель Пристайко Егор Божко.



В Украине у Хаависто состоится встреча с его коллегой Вадимом Пристайко, с которым они обсудят двусторонние отношения, ситуацию на Донбассе и реформы в Украине.



Глава финского МИД также встретится с экспертами, консультирующими Украину по вопросам реформ и представителями СММ ОБСЕ.



Визит Хаависто запланирован на 31 октября — 1 ноября.