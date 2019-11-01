Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что после деоккупации Донбасса страна-агрессор должна выплатить Украине репарации, после чего будет проводиться возобновление этого региона. Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1».



«Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о то, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион», - сказал он.



По словам Криклия, правительство намерено восстанавливать только подконтрольную часть региона. Министр утверждает, что уже есть крупные компании, которые готовы вкладывать в том числе в инфраструктурные проекты.



Он также сообщил, что без доступа к неподконтрольной территории сложно говорить о необходимых средствах на возобновление региона, так как нужно провести ревизию и аудит.