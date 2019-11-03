СМИ: Манафорт утверждал, что в выборы США вмешивалась Украина, а не Россия

Глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт выдвинул предположение о том, что Украина, а не Россия стояла за взломом серверов национального комитета Демократической партии во время президентской кампании 2016 года. Об этом сообщают CNN и BuzzFeed со ссылкой на данные из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, передает РБК.

Согласно данным, полученным в апреле 2018 года во время беседы с бывшим заместителем главы штаба Трампа Риком Гейтсом, Пол Манафорт еще в 2016 году настаивал на том, что взлом осуществляли из Украины, а не из России.

«Гейтс вспомнил, как Манафорт говорил, что взлом, вероятно, был осуществлен украинцами, а не русскими», - говорится в кратком изложении интервью, проведенного с Риком Гейтсом.

Гейтс также отметил, что теорию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы поддержал Константин Килимник - политконсультант Манафорта, которого в США подозревают в работе на российскую разведку.

«Килимник также высказал мнение, что взлом, возможно, был совершен российскими оперативниками в Украине», - сказал он.

Сам Килимник отрицал какие-либо связи с Россией, а также ответственность за вмешательство Москвы в выборы 2016 года. Россия в свою очередь отрицает вмешательство в американские выборы.

В апреле 2019 года Трамп сообщил, что генпрокурор США Уильям Барр проверит информацию о возможном вмешательстве Украины в президентские выборы. В конце сентября личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что располагает доказательствами украинского вмешательства. В начале октября стало известно, что юрист несколько раз встречался с Манафортом для поиска доказательств причастности Украины к взломам.

В июльском телефонном разговоре президент Трамп попросил украинского лидера Владимира Зеленского расследовать информацию о том, что именно Киев стоял за взломом переписки кандидата в президенты 2016 года от демократов Хиллари Клинтон, а также то, что пропавшие с ее компьютера письма могут храниться на сервере на Украине.