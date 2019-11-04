На Донбассе ранен украинский военный

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранен один военнослужащий, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.



«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.



Уточняется, что огонь открывали в районе Песок, Пищевика, Водяного, Павлополя, Новолуганского, Хутора Вильного, Золотого (за пределами участка разведения), Луганского, Зайцево, Пивденного, Новозвановки.



В штабе добавили, что с начала текущих суток боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции неподалеку Новолуганское. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.