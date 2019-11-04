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Советник секретаря СНБО: Открытие моста в Станице Луганской может произойти раньше срока

04 ноября 2019, 21:24

Советник секретаря СНБО: Открытие моста в Станице Луганской может произойти раньше срока

Заместитель главы фракции «Слуга народа», советник секретаря СНБО Украины Максим Ткаченко прогнозирует, что открытие восстанавливаемого моста в Станице Луганской состоится раньше намеченной даты 27 ноября. Об этом он сообщил во время поездки в понедельник в Станицу Луганскую, передает «Интерфакс-Украина».

«Как мне кажется, закончено все здесь будет даже раньше, чем было заявлено. Было заявлено, что открытие моста состоится 27 ноября. Я думаю, что открытие моста состоится раньше», - сказал он.

Ткаченко указал, что работы идут и задействовано большое количество техники.

«Не верьте ни в какие рейки, в то, что пишут и говорят, что как только отсюда уходят представители власти, какие-то гости, то здесь завершаются все работы», - заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.

Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Согласно графику, до 11 октября 2019 года планировалось установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября – открыть основной мост.

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