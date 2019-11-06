Пограничники не пустили в Украину российскую актрису из-за поездки в Крым

Государственная пограничная служба Украины не пропустила на территорию страны российскую актрису, которая в 2018 году незаконно посещала аннексированный Крым, ей запрещен въезд в Украину на 3 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В аэропорту "Борисполь" среди пассажиров рейса из Минска пограничники обнаружили правонарушительницу украинского законодательства. Ею оказалась гражданка РФ - актриса, которая прилетела в Украину на съемки», - говорится в сообщении.



Отмечается, что в 2018 году гражданка РФ незаконно посещала территорию Крыма.



«За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" актрисе запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь», - сообщили в ведомстве.



В Госпогранслужбе также отметили, что всего с начала года выявлено более 5 тысяч фактов нарушения порядка въезда/выезда в/из временно оккупированных территорий, составлен 4251 админпротокол.



Кроме того, за это правонарушение 1314 иностранцам отказано в пересечении госграницы, а в отношении почти 915 - принято решение о запрете въезда в Украину. Также с начала 2019 года года запрет въезда в Украину получили 43 иностранца из числа деятелей культуры и искусства.