Австрия выделила миллион евро на разминирование Донбасса

Австрия выделила транш в размере 1 млн евро на разминирование территорий Донбасса. Об этом сообщается в Twitter Министерства иностранных дел Украины.



«Спасибо правительства Австрии за новый транш гуманитарной помощи в размере одного миллиона евро на ежедневную поддержку жителей востока Украины и на разминирование Донбасса», - говорится в сообщении.



Австрийское агентство APA сообщает, что Вена приняла решение о выделении Международному комитету Красного креста 500 тысяч евро и неправительственным организациям Австрии еще столько же из Фонда по иностранным бедствиям для урегулирования чрезвычайных ситуаций в кризисных регионах Украины.