Кабмин создал Нацкомиссию по стандартам украинского языка

Кабинет министров создал Нацкомиссию по стандартам украинского языка, которая предусмотрена законом о государственном языке. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко на странице в Facebook.



«Национальная комиссия будет иметь статус органа центральной исполнительной власти, деятельность которого направляет и координирует Кабинет министров Украины через министра образования и науки», - написал он.



Согласно закону, комиссия будет отвечать за развитие украинского языка путем утверждения стандартов и методов проверки уровня владения языком, необходимого при получении гражданства Украины или занятии определенных должностей.