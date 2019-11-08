В подконтрольном «ДНР» Иловайске ОБСЕ не дали информацию о пострадавшем

Сотрудники учебного заведения в подконтрольном группировке Иловайске не смогли предоставить наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ информацию о пострадавшем без разрешения. Об этом сообщается в отчете миссии.



«В н. п. Иловайск (неподконтрольный правительству, 30 км юго-восточнее Донецкая) сотрудники учебного заведения отказались предоставить Миссии информацию о жертве среди гражданского населения без предварительного запроса у тех, кому принадлежит фактический контроль», - говорится в отчете.