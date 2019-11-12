РФ потребовала от Украины закрепить «особый статус» Донбасса в Конституции

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе призвала украинскую сторону начать прямые переговоры с группировками «ДНРЛНР» о закреплении «особого статуса» Донбасса в Конституции. Об этом заявил представитель РФ на ТКГ Борис Грызлов, передает «Интерфакс-Украина».



«Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации формулы Штайнмайера. А в дальнейшем — согласовать эти поправки в Контактной группе», — сказал он журналистам в пятницу.



Грызлов напомнил, что «для полноценного введения в действие особого статуса ... требуется его закрепление в Конституции».



«Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов Комплекса мер. Представители России и ОБСЕ в Контактной группе готовы содействовать такому диалогу, и еще раз подтвердили это на сегодняшней встрече», — сказал Грызлов.



Срок действия закона об «особом статусе» Донбасса истекает 31 декабря.