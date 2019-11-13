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С помощью программы СБУ 273 боевика избежали уголовной ответственности

13 ноября 2019, 18:15

С помощью программы СБУ 273 боевика избежали уголовной ответственности

Программой СБУ «Тебя ждут дома» воспользовались 383 участника незаконных вооруженных формирований. Таким образом, в этому году к программе СБУ присоединились 30 боевиков. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в спецслужбе.

273 боевика были освобождены от уголовной ответственности. Как заявляют в СБУ, речь идет о тех, кто не совершил тяжких преступлений и способствовал следствию.

В отношении остальных 90 участников НВФ продолжаются судебные разбирательства.

В то же время, в СБУ не ответили на вопрос о том, как именно членов НВФ «ДНР/ЛНР» проверяют на факт совершения или несовершения тяжких преступлений на неподконтрольной территории.

Также в СБУ не уточнили, есть ли среди участников программы те, кого привлекли в качестве свидетелей в производствах о присутствии российских войск на Донбассе.

Программа СБУ предусматривает освобождение от уголовной ответственности тех членов «ДНР/ЛНР», которые не совершали тяжких преступлений и сдались добровольно. Она действует с августа 2015 года. 

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