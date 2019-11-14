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ООН: Более полумиллиона людей на Донбассе лишились пенсии из-за бюрократических преград

14 ноября 2019, 11:26

ООН: Более полумиллиона людей на Донбассе лишились пенсии из-за бюрократических преград

В Организации объединенных наций называют конфликт на востоке Украины самым «старым» в мире, поскольку пожилые люди составляют треть из тех, кто нуждается в помощи из-за него. Об этом сообщает Украинский офис ООН по координации гуманитарных вопросов.

В организации также добавили, что более 560 тысяч пожилых людей лишились доступа к пенсиям из-за  бюрократических преград.

Как отметили в ООН, сейчас около 1,4 миллиона человек в Украине стали внутренними переселенцами.

Ранее в министерстве заявили, что Украина не может выплачивать пенсии на оккупированных территориях. Обсуждения идут только об упрощении этой процедуры вдоль линии соприкосновения. 

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