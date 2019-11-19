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АМКУ выписал почти 3 млн гривен штрафа автодорожникам Луганщины за нечестные тендеры

19 ноября 2019, 12:30

АМКУ выписал почти 3 млн гривен штрафа автодорожникам Луганщины за нечестные тендеры

Луганское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ООО «Армбудсервис» и ООО «Бенефит Эксплорейшн» на 2,58 млн гривен за искажение результатов 19 тендеров Службы автомобильных дорог в Луганской области. Об этом свидетельствует решение отделения от 12 ноября, передает «Наші гроші».

АМКУ исследовал девятнадцать закупок САД в Луганской области, были проведены в течение 2019 года. В итоге специалистам удалось собрать ряд фактов, которые свидетельствуют о сговоре ООО «Армбудсервис» и ООО «Бенефит Эксплорейшн»:

- В ходе всех 19-ти закупок ответчики заходили на аукционы с одного IP-адреса. Кроме того, один и ту же IP-адрес компании использовали при подаче финансовых отчетностей ГФС;
- Ответчики были связаны через структуру собственности (в частности, в период с января 2018 по февраль 2019 единоличным владельцем и руководителем «Бенефит Эксплорейшн» был Юрий Самбора, он же - совладелец «Армбудсервиса» в течение 2013-2018 годов)
- Компании действовали синхронно во времени, подавая собственные конкурсные документы чаще всего - в один и тот же день с небольшой разницей во времени;
- «Бенефит Эксплорейшн» не намеревалось побеждать, ведь каждый раз подавали на рассмотрение заказчику неполный пакет документов, а в ходе аукционов компании вели себя так, чтобы победа досталась «Армбудсервису».

Луганское отделение АМКУ квалифицировало действия компаний как антиконкурентные согласованные, которые привели к искажению результатов торгов. Каждый из ответчиков получил по 1,29 млн гривен штрафа. Кроме того, они не смогут участвовать в публичных конкурентных закупках в течение следующих трех лет.

Общая ожидаемая стоимость разыгранных компаниями тендеров составила 74,88 млн гривен. По результатам спорных аукционов «Армбудсервис» получил от Службы автодорог Луганской области 11 подрядов общей стоимостью 39,14 млн гривен.

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