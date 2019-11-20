16-летняя жительница Луганщины призвала менять систему интернатов на приемные семьи. Обращение увидел Зеленский

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетил всеукраинский форум «Украина растет вместе со мной», где пообщался с подростками.



В конце мероприятия было показано видеообращение 16-летней Евгении Ершовой, которая сейчас находится в Женеве, где принимает участие в конференции по случаю 30-летия Конвенции ООН по правам человека.



Она рассказала, что живет в Луганской области, где уже 5 лет продолжается вооруженный конфликт, в 100 километрах от линии соприкосновения. Ершова отметила, что воспитывается в приемной семье, «но не по слухам знает, как из-за войны и бедности в нашей стране страдают дети. «Особенно те, которые остались без родительской опеки и оказались в интернате», — отметила Евгения.



Она подчеркнула, что «интернаты — это страшно». «Даже лучшее из них — это неволя, запустение и насилие. Зачем сдавать детей в интернат? Неужели нельзя больше создать приемных семей?» — добавила девушка.



Ершова призвала «влиятельных взрослых» изменить государственную систему опеки над детьми.



На видео с 42:30.