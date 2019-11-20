В «ДНР» отрицают, что исключат украинский язык из обязательной программы в школах

Заместитель как называемого министра образования группировки «ДНР» заявил, что исключения украинского языка из обязательной программы в школах не будет. Об этом пишет сепаратистское издание «Донецк вечерний».



Он утверждает, что согласно образовательным стандартам, утвержденным в новой редакции 2018 года, украинский язык является одним из обязательных предметов учебного плана.



По его словам, со второго по одиннадцатый класс украинский изучается во всех общеобразовательных заведениях на подконтрольной группировке территории наряду с русским и иностранными языками.



Также заместитель «министра» заявил, что украинский язык изучается сейчас в объеме одного-двух часов в неделю, а его преподавание ведется по учебникам, подготовленным «ДНР».

На прошлой неделе сотрудница «министерства информации ДНР» Майя Пирогова распространила сообщение, что группировка «ДНР» готовится исключить украинский язык из обязательной школьной программы.



После 2014 года количество уроков украинского языка и литературы в школах под контролем «ДНР» были сокращены. Также существует нехватка учебников по украинскому языку.



Кроме этого, группировка переобучала учителей украинского языка в педагогов русского.



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