Беспилотник ОБСЕ глушили в районе Донецка

Беспилотник Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ малого радиуса действия подвергся глушению 23 ноября возле населенного пункта Первомайское. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS (по оценке, предположительно в результате глушения), пролетая возле н. п. Первомайское (подконтрольный правительству, 17 км к северо-западу от Донецка)», - говорится в отчете.



В миссии подчеркнули, что глушение сигнала могло осуществляться из любого района в радиусе нескольких километров от местоположения аппарата.

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