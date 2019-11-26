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Ведущий Fox News заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной. Потом назвал это шуткой

26 ноября 2019, 10:12

Ведущий Fox News заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной. Потом назвал это шуткой

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в эфире свей программы заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной. Однако в конце шоу он решил добавить, что это было шуткой, сообщает The Daily Beast.

Изначально темой разговора между ведущим и гостем его программы, бывшим советником Хиллари Клинтон Ричардом Гудстейном, был процесс импичмента президента Дональда Трампа. Карлсон заявил, что поддержка импичмента среди населения резко упала, на что Гудстейн ответил, что около 70% респондентов опроса Washington Post убеждены, что президент США сделал что-то неправильно в так называемом украинском скандале.

Ведущий решил быстро поменять тему беседы на вероятную причастность бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера к коррупции в Украине. Затем Карлсон продолжил настаивать на том, что Трамп не оказывал давления на украинского президента Владимира Зеленского и не вынуждал его открыть расследование против своих политических конкурентов. При этом ведущий задался вопросом: «Почему это то, о чем мы должны заботиться?».

«Потому что люди умирают на передовой», — ответил ему Гудстейн, но был прерван Карлсоном. «Почему меня должно беспокоить, что происходит в конфликте между Россией и Украиной? Я серьезно. Почему я не могу болеть за Россию? Что я и делаю», — сказал ведущий.

После этого Карлсон продолжил подшучивать над Гудстейном за то, что тот выразил тревогу относительно России, и только в самом конце своей передачи, когда его цитаты уже начали обсуждать в соцсетях, заявил, что его слова о России и конфликте были шуткой.

«Прежде чем мы уйдем, в начале шоу я отметил, что болею за Россию в противостоянии между Россией и Украиной. Конечно, я шучу. Я болею только за Америку — насмехаясь над одержимостью, которая присутствует у многих левых», — подытожил ведущий.

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