Разумков исключил «торговлю» людьми и территориями для возвращения Донбасса

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что дипломатический путь является единственно возможным для возвращения Украине ее оккупированных территорий.



«Мы сегодня находимся в достаточно тяжелом положении: в Украине продолжается война, Украина борется на разных фронтах за свою целостность и возвращение временно оккупированных территорий. Я хотел бы вас заверить, что мы приложим максимум усилий и для себя принимаем как единственно возможный путь — это дипломатический путь решения этой проблемы», — сказал Разумков, открывая 12-ю сессию парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие — ГУАМ, передает «Интерфакс-Украина».



При этом спикер Рады подчеркнул, что существуют «красные линии», которые нельзя переступать: «Не может быть торговли своими территориями и своими гражданами».



«Это принципиально и, я думаю, что и мы как депутаты, Верховная Рада, и вы, как представители своих стран очень хорошо понимаете, что нет ничего более ценного, чем граждане государства и земля, на которой они проживают», — добавил Разумков.



В настоящее время членами ГУАМ являются Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина.