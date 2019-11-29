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В Кремле допустили, что Путин и Зеленский обсудят в Париже газовый вопрос

29 ноября 2019, 14:56

В Кремле допустили, что Путин и Зеленский обсудят в Париже газовый вопрос

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут обсудить газовую тематику во время встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря, если до этого не удастся решить все вопросы на рабочем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, чтобы затронуть там и газовую тематику», — приводит слова Пескова «Интерфакс-Украина».

Вчера Украина и Россия впервые с 2014 года провели двустороннюю встречу по вопросу транзита российского газа в Европу.

Соглашение о транзите газа между Россией и Украиной закончится в конце этого года.

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