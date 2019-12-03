Пятый президент и народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады призвал президента Владимира Зеленского не переступать ряд «красных линий» во время переговоров в «нормандском формате».



«Не нужно бояться Путина в Париже. Не дай бог стратегическую перспективу членства Украины в НАТО разменять на мифический, фейковый мир по путинскому сценарию. Это одна из самых важных красных линий, которые очерчиваем в преддверии нормандского саммита», — подчеркнул Порошенко.



Также он призвал принять «дорожную карту» относительно имплементации Минских соглашений, «где компонент безопасности, включая вывод войск, вывод российской техники и артиллерии предшествует политическому компоненту».



Политик также заявил, что не может быть никаких компромиссов относительно унитарности Украины. «И никаких переговоров с боевиками, потому что их мышиный король находится в Кремле — с ним надо вести переговоры. И Украина должна быть защищена позицией наших союзников, переговоры должны быть проведены сообща», — добавил Порошенко.



Кроме того, депутат сказал, что у страны нет «минимальной потребности» снова покупать газ в России. «Вернуть это оружие в руки Путина — это и есть настоящая капитуляция», — подчеркнул Порошенко.

9 декабря «нормандская четверка» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.