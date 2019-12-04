В Кремле назвали неуместными разговоры о возможных решениях «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместными и преждевременными разговоры о возможных решениях саммита «нормандской четверки», который состоится 9 декабря в Париже.



«Любые разговоры сейчас относительно того, что сделают главы государств в Париже в следующий понедельник нам кажутся преждевременными и неуместными, — приводит слова Пескова ТАСС.



Он добавил, что была проделана определенная подготовительная работа и сейчас нужно дождаться встречи «нормандской четверка» в Париже. «И только потом будет ясно к какому решению они придут», — резюмировал Песков.

Накануне глава МИД Вдаим Пристайко раскрыл содержание проекта коммюнике, который предполагается опубликовать после «нормандской» встречи. Он отметил, что документ закрепляет достигнутое и будет «очень осторожным».



9 декабря лидеры «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберутся на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.