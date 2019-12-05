СМИ: Адвокат Трампа встретился с Шокиным

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани встретился с бывшим генеральным прокурором Виктором Шокиным. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на информированный источник.



«Уже была одна встреча в ходе визита Джулиани», — сказал он.



Собеседник не сообщил, что обсуждалось на этой встрече.



При этом он сообщил, что в ближайшее время состоится еще одна встреча Шокина и Джулиани.



«Вторая встреча обсуждается. Возможно это будет в Украине, а возможно и за границей», — отметил источник.



В то же время, сам Джулиани не смог объяснить, зачем он приезжал в Украину на этой неделе, сообщает «Интерфакс-Украина».



«Впрочем, я не могу объяснить... Я даже не могу подтвердить это», — сказал он в ответ на вопрос ведущего телевизионной программы «Америка на этой неделе».

