«ДНР» приговорила мужчину к 14 годам тюрьмы за «шпионаж»

Житель подконтрольной группировке «ДНР» территории приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за «шпионаж» в пользу службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба «Генеральной прокуратуры ДНР».



Утверждается, что Ставцев Е.Ю. в июне-октябре 2017 года «по заданию иностранной разведки» периодически приезжал на подконтрольную «ДНР» территорию, собирал сведения, осуществляя фотофиксацию объектов, интересующих СБУ. Собранные материалы обвиняемый якобы передавал сотрудниками спецслужб Украины через интернет.



Отмечается, что «приговор» вынесла «апелляционная палата Верховного суда ДНР». «Приговор» уже вступил в силу.

Преследование по обвинению в «шпионаже» — распространенная практика на территориях под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР». Сепаратистские СМИ часто сообщают о «судебных» приговорах с тюремными сроками для местных жителей.



При этом в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Украине неоднократно сообщалось о грубых нарушениях при «расследовании» и «судебном рассмотрении» таких дел. В частности, задержанные уже априори считались виновными и дальнейшие действия «органов ДНР» становились лишь «формальностью».