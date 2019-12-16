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Посол Франции: Минские соглашения требуют прояснения и дополнительной интерпретации

16 декабря 2019, 18:11

Посол Франции: Минские соглашения требуют прояснения и дополнительной интерпретации

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что минские договоренности по урегулированию ситуации на востоке Украины требуют прояснения и дополнительной интерпретации. Об этом он рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«По определенным аспектам минские договоренности требуют прояснения, дополнительной интерпретации. Не все в них прописано точно с точки зрения этапности и остается пространство для того, чтобы достичь большей точности в некоторых деталях практической реализации этих договоренностей», - сказал он.

При этом посол подчеркнул, что пожелания таких уточнений, адаптации или дополнительных интерпретаций могут исходить не только от Украины, а от любой из сторон, и они могут быть получены именно в рамках политического процесса.

«Минские договоренности намечают нам финальную цель — мирное возвращение Донбасса в состав Украины. А каким именно будет путь к этой цели — это будет определяться непосредственно в рамках переговоров, работы дипломатов», — пояснил де Понсен.

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