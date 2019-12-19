В Берлине начались переговоры о транзите российского газа через Украину

В Берлине начался очередной раунд трехсторонних переговоров в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства энергетики и защиты окружающей среды.



«В рамках трехсторонних переговоров об условиях транспортировки российского газа в Европу через территорию Украины с начала 2020 года, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель начал двусторонние переговоры с немецкой стороной. В переговорах принимает участие министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточняют, что на переговорах планируется обсудить характеристики будущего контракта на транзит газа: его срок, объемы и тарифы.



Украинский министр будет вести переговоры с министром экономики и энергетики Германии Пэтэром Альтмайером.



Во встрече принимают также участие исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко и уполномоченный федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георг граф фон Вальдерзее.



Ранее российская сторона также сообщила о двусторонней встречи министра энергетики Александра Новака и главы «Газпрома» Алексея Миллера с Альтмайером и Вальдерзее.