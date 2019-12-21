В РФ заявили о скором подписании пятилетнего газового контракта с Украиной

Украинская и российская стороны намерены до Нового года подписать пятилетний контракт на транзит российского газа через Украину в страны ЕС. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в комментарии «РИА Новости».



По его словам, это будет новый контракт. При этом он не уточнил предполагаемые объемы транзита.



Козак также сообщил, что Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу.



«Больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет», — добавил он.

Ранее российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. РФ согласилась также выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража в газовом споре. Выплата долга Газпрома состоится деньгами.