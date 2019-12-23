Госмолодежьжилье получило деньги на программы для переселенцев и ветеранов

Государственный фонд содействия молодежному строительству получил деньги, предназначенные на две госпрограммы по приобретению жилья переселенцами и ветеранами АТО/ООС. Об этом сообщается на сайте Госмолодежьжилья.



«На счета Госмолодежьжилья поступили предусмотренные законом о Государственном бюджете Украины на 2019 средства: 200 миллионов гривен — на финансирование программы льготного долгосрочного государственного кредитования, 300 миллионов гривен — на программу "Доступное жилье"», — отмечается в сообщении.



Также продолжает работу комиссия, которая определит перечень лиц, которые в этом году получат кредит. Очередное заседание комиссии состоится сегодня, 23 декабря.

27 ноября Кабинет министров утвердил порядок использования средств, предусмотренных для льготного кредитования ВПЛ и участников АТО/ООС для приобретения жилья в 2019 году.



21 декабря под Офисом президента Украины состоялся митинг переселенцев и ветеранов, которые требовали перечислить деньги на счет Госмолодежьжилья.