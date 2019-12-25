Адвокат: Суд в РФ признал незаконными взыскания по заключенному украинцу Шумкову

Тверской областной суд удовлетворил жалобу и отменил все незаконно наложенные взыскания по заключенного в колонии российского города Торжок украинца Александра Шумкова. Об этом в комментарии «Громадському радио» рассказал адвокат Роман Лызлов.



В частности, Шумков и его защита обжаловали решение Торжокские межрайонного суда о содержании в штрафном изоляторе.



«Мы обжаловали решение суда первой инстанции. Суд первой инстанции — Торжокский межрайонный суд, в который мы подавали административно-исковое заявление, и оспаривали три незаконные взыскания против Александра в виде содержания его в штрафном изоляторе, и одно взыскание против содержания в помещении камерного типа сроком на 6 месяцев. В итоге мы оспаривали 4 взыскания», — отметил адвокат.



Он отметил, что суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска полностью, поэтому было решено обратиться в апелляционный суд.



«Второе требование было связано со взысканием морального вреда с должностных лиц управления исполнения наказаний. В этой части суд апелляционной инстанции — Тверской областной суд — вернул материалы в суд первой инстанции на новое рассмотрение. То есть Торжокский межрайонный суд будет рассматривать это требование самого начала», — отметил он.



Таким образом, по словам адвоката, пока первые четыре взыскания признаны судом незаконными. Он уточнил, что это решение влечет за собой «определенные правовые последствия».



«Например, вопрос с удержанием непосредственно влияют на условно-досрочное освобождение, или какое-то смягчение условий отбывания наказания. То есть, это имеет прямое правовое значение на период отбывания наказания», — сказал Роман Лызлов.

Александр Шумков — бывший охранник лидера "Правого сектора Дмитрия Яроша. Впоследствии он служил в Вооруженных Силах Украины.



В начале декабря 2018 года суд в Брянской области признал его виновным в участии в экстремистской организации. Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима.



16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него.