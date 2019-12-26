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В «ДНР» посетовали на нехватку докторов юридических наук. Многие уехали после 2014-го

26 декабря 2019, 19:00

В «ДНР» посетовали на нехватку докторов юридических наук. Многие уехали после 2014-го

На подконтрольной группировке «ДНР» территории существует нехватка докторов юридических наук, многие из которых уехали после начала вооруженного конфликта в 2014 году. Об этом было объявлено в ходе «прямой линии» с главой «ДНР» Денисом Пушилиным, которую транслируют сепаратистские телеканалы.

«Министр образования ДНР» Михаил Кушаков отметил, что такое положение дел не позволяет создать «диссертационный совет», необходимый для защиты «диссертации» местными аспирантами. «В наших условиях его невозможно создать. Должно быть участие 7-8 докторов наук», — отметил он.

Кушаков предложил защищать диссертации в России.

В свою очередь Пушилин отметил, что в подконтрольном «ЛНР» Луганске есть два «диссертационных совета», к помощи которых можно прибегнуть.

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Ученые степени, выдаваемые в учебных заведениях под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР», не признаются Украиной и другими государствами.

До начала вооруженного конфликта в 2014 году в Донецке функционировал научный центр Национальной академии наук Украины, также известный как «Дом ученых». В 2016 году группировка «ДНР» его «перепрофилировала» в «республиканский», а весной 2018 года ликвидировала.

В ноябре 2018 года неизвестный выстрелил в Дом ученых из из огнемета «Шмель».

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