Зеленский подписал закон, который упростит оформление документов жителями зоны АТО/ООС и переселенцами

Президент Владимир Зеленский 26 декабря подписал закон, который вносит изменения в закон «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции» в части особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, который Верховная Рада приняла 12 декабря. Об этом сообщает Офис президента.



Закон регулирует вопросы оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения АТО и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (операция Объединенных сил) или переселились из такой зоны во время проведения АТО/ООС.



Согласно закону, гражданам, проживающим в зоне проведения АТО/ООС, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя к уполномоченным органам, осуществляющим свои полномочия на территории Донецкой и Луганской областей.



Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО/ООС, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции, по фактическому месту жительства, пребывания лица.



Для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, гражданам, проживающим или проживавшим в зоне проведения АТО/ООС, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.



Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальных изданиях.

Парламент принял соответствующий закон 12 декабря, так как до этого вопросы оформления документов жителями зоны АТО/ООС и переселенцами были законодательно не урегулированы. По словам инициаторов законопроекта, реализация закона обеспечит урегулирования проблемных вопросов оформления документов.